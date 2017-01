Man (68) vermist in Nieuw-Dordrecht: Dutch Rescue Dogs zoekt mee

NIEUW-DORDRECHT - De politie heeft vanavond Burgernet ingeschakeld om een vermiste man uit Nieuw-Dordrecht op te sporen.

De politie meldt dat de man, Johannes Bernardus van Os, vanmiddag rond 14.00 uur vertrokken is. Hij gaat volgens de politie wel vaker wandelen in de omgeving van Nieuw-Dordrecht en is dan altijd rond 16.00 uur thuis. Rond 17.40 uur was de man nog niet thuisgekomen.De honden van de Dutch Rescue Dogs zoeken ook mee naar de vermiste man. De vrijwilligers boden hun hulp aan bij de politie. De honden hebben de laatste tijd vaker mensen gevonden door een menselijke geur op te pikken.Het gaat om een 68-jarige man van ongeveer 1 meter 75 lang. Hij heeft een slank postuur en draagt een bril. Hij ging van huis weg in een donkergrijze jas en donkerblauwe spijkerbroek.