KNMI waarschuwt voor mist en gladheid

Code geel vanwege mist en gladheid (foto: Fred van Os / RTV Drenthe)

ASSEN - Het KNMI waarschuwt voor gladheid en dichte mist in de provincie Drenthe.

Volgens RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag valt er vanavond wat lichte winterse neerslag, waarna het snel mistig wordt. Later in de avond en vannacht is er kans op dichte mist en gladheid.



Code geel geldt vanaf 22.00 uur vanavond. De dichte mist en gladheid houden hoogstwaarschijnlijk aan tot morgenochtend 09.00 uur.