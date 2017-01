Assenaar aangehouden voor bedreigen agent: 'Binnenkort ben je dood'

ASSEN - Een 19-jarige man uit Assen is aangehouden voor het bedreigen van een agent op sociale media.

De man reageerde op een Instagram-bericht van een politieagent uit Almere. "Hé Jan-Willem, ik zou maar oppassen want binnenkort ben je dood jongen, vuile teringkutwout", stond er geschreven.De agent deed aangifte, waarna de Assenaar werd aangehouden. De man is inmiddels verhoord. Volgens de politie in Assen ligt de zaak nu bij het Openbaar Ministerie.