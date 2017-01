André Blom nieuwe trainer van HODO

VOETBAL - André Blom wordt na dit seizoen hoofdtrainer van zondagderdeklasser sv HODO uit Hollandscheveld.

De oud-trainer van onder andere Be Quick ’28, MSC, Staphorst, HZVV en WHC volgt Jannes de Lange op die na twee seizoenen vertrekt bij de club die vecht tegen degradatie uit de 3e klasse D.Blom was als voetballer actief voor Berkum en Be-Quick ’28 uit zijn woonplaats Zwolle, bij Be-Quick’28 heeft hij 17 jaar onafgebroken in het eerste elftal gespeeld. In het dagelijkse leven is André Blom werkzaam op het Meandercollege te Zwolle als docent.