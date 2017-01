Transportbedrijf voor de rechter wegens inzet van buitenlandse chauffeurs

Vrachtwagenchaffeurs en FNV spannen een kort geding aan (foto: pixabay.com)

EMMEN/ASSEN - Boze vrachtwagenchauffeurs en vakbond FNV spannen een kort geding aan tegen transportbedrijf Brinkman in Emmen vanwege de inzet van buitenlandse chauffeurs. De zaak dient vanmiddag in Assen.

Volgens Edwin Atema van FNV omzeilt Brinkman Trans-Holland de regels, waardoor buitenlandse chauffeurs tegen lagere lonen in Nederland kunnen werken.



De vakbond beschuldigt het transportbedrijf onder meer van valsheid in geschrifte. Volgens Atema zullen er ook verschillende gedupeerde chauffeurs bij het kort geding aanwezig zijn.



Vakbond FNV geeft aan dat Brinkman in principe nog onder het kort geding uit kan. "Het bedrijf heeft nog tot 08.30 uur vanochtend de tijd om te reageren", aldus Atema.