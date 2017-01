Eerste aardbevingscafé volgende week in Zuidlaren

ZUIDLAREN - De politieke partij Leefbaar Tynaarlo organiseert woensdag 1 februari een zogeheten aardbevingscafé in Zuidlaren.

Aanleiding voor de avond is de aardbeving die net voor Kerst te voelen was in de omgeving van Zuidlaren.René Kraayenbrink van Leefbaar Tynaarlo voelt zich als bewoner en raadslid van een aardbevingsgebied extra betrokken. "Ik woon zelf ook in zo'n gebied. En we krijgen nu de zoutwinning door Nedmag er ook nog bij. Dat roept vragen bij mij op. Wat moet ik nu doen en wat kan ik doen? We hebben het een café genoemd, omdat de bijeenkomst plaatsvindt in het Sprookjeshof in Zuidlaren", zei Kraayenbrink onlangs tegenover RTV Drenthe."We willen mensen en experts bij elkaar krijgen. Waarbij mensen de slimme vragen stellen en de experts vertellen wat je kan doen om te kijken of je toch een band kunt krijgen met elkaar. Ook kun je mogelijkheden en onmogelijkheden bespreken."Advocaat Pieter Huitema van De Haan Advocaten en makelaar John Schokker zullen tijdens de eerste editie aanwezig zijn. "Zij kunnen vertellen over wat je kunt doen als je al schade hebt of als je juist nog geen schade hebt."NAM en Nedmag zijn bewust niet uitgenodigd door Kraayenbrink. "NAM en Nedmag hebben wij er even niet bij zitten. De NAM heeft z'n eigen bijeenkomsten. We willen ook geen actie. We willen dat mensen, buiten de NAM om, goed geïnformeerd worden."De eerste editie van het aardbevingscafé begint volgende week woensdag om 19.30 uur.