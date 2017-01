'PvdA in Veenkoloniën en Tweede Kamer weer op één lijn'

BORGER - De kou tussen de PvdA-afdelingen in de Veenkoloniën en in de Tweede Kamer lijkt weer uit de lucht te zijn.

Dit weekend dreigden lokale afdelingen in Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Stadskanaal met een boycot van de landelijke verkiezingscampagne van de PvdA. PvdA-kamerlid Albert de Vries zou hebben gezegd dat het gebied te weinig heeft gedaan om alternatieven voor de komst van windmolens in de Veenkoloniën aan te dragen.PvdA-Kamerlid Harm Brouwer uit Eelde was gisteren bij een gesprek tussen beide en volgens hem zitten beide weer op één lijn. "We zijn afspraken aan het maken hoe we ook in Borger-Odoorn en in Aa en Hunze een goede campagne gaan voeren", aldus Brouwer."Er was wat reuring naar aanleiding van een artikel dat niet precies zo in de krant had moeten komen", licht het Kamerlid toe.Het verwijt vanuit de PvdA in de Tweede Kamer was dus dat er lokaal te weinig is gedaan om alternatieven voor windmolens te onderzoeken. Maar er is al geruime tijd een alternatief plan voor een zonnepark. "Wij hadden een alternatief plan klaar willen hebben. Maar eigenlijk is er al een behoorlijk uitgewerkt alternatief plan. Dat hebben we gezamenlijk gisteravond besproken. En we kwamen tot de conclusie dat het echt de moeite waard is om door de minister te worden bekeken."Minister Kamp legde vorige week een motie voor een bezinningsperiode over windmolens naast zich neer. Toch is er volgens Brouwer nog tijd. "Op 18 mei loopt een beroepstermijn bij de Raad van State af. Tot die tijd zijn er nog zeker goede mogelijkheden om het plan te bespreken", aldus Brouwer. De PvdA in de Tweede Kamer gaat nog in gesprek over het alternatieve zonneparkplan met minister Kamp.