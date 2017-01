Ingeslagen autoruiten en vernield bushokje: 'Was jij zo dapper deze vernielingen te plegen?'

Het vernielde bushokje en een van de stukgeslagen autoruiten (foto: Politie Noord-Drenthe/Facebook)

ASSEN - Onbekenden hebben dit weekend de ruiten van meerdere auto's in de wijk Marsdijk in Assen ingeslagen. Ook is een bushokje vernield.





Beeldmateriaal

Wie er achter de vernielingen zit, is onduidelijk. Maar uit onderzoek van de politie zou blijken dat er beeldmateriaal is. Onderzocht wordt, of hierop de mogelijke daders te zien zijn.



Oproep

Op Facebook doet de politie in Assen een oproep aan de daders. "Was jij zo dapper om deze vernielingen te plegen? Je toont meer lef als je je meldt op het politiebureau zodat de schade geregeld kan worden met de benadeelden!", zo schrijf de politie op Volgens de politie zijn er tot nu toe vijf aangiftes binnengekomen van vernielingen.Wie er achter de vernielingen zit, is onduidelijk. Maar uit onderzoek van de politie zou blijken dat er beeldmateriaal is. Onderzocht wordt, of hierop de mogelijke daders te zien zijn.Op Facebook doet de politie in Assen een oproep aan de daders. "Was jij zo dapper om deze vernielingen te plegen? Je toont meer lef als je je meldt op het politiebureau zodat de schade geregeld kan worden met de benadeelden!", zo schrijf de politie op Facebook