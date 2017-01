Illegaal opgepakt op vliegveld Eelde

De verdachte is opgepakt bij Groningen Airport Eelde (foto: archief RTV Drenthe)

EELDE - De Koninklijke Marechaussee heeft gisteravond op Groningen Airport Eelde iemand aangehouden.

De verdachte zou een vals paspoort op zak hebben gehad. Volgens de Koninklijke Marechaussee heeft de verdachte bekend. Hij verblijft illegaal in Nederland.



Een woordvoerder kan nog niet zeggen wat de echte identiteit van de verdachte is. Ook is onduidelijk of de verdachte aankwam op Eelde, of wilde vertrekken. De marechaussee is nog bezig met onderzoek.