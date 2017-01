Voorverkoop tickets Tamboerpop valt tegen

Tamboerpop 2015 was uitverkocht. (foto: Baukje Krikke / Theater de Tamboer) The Kik (foto: Andreas Terlaak)

HOOGEVEEN - Twee jaar geleden was het een enorm succes: Tamboerpop. Maar dit jaar wil het met de kaartverkoop nog niet vlotten. Er zijn slechts dertig tickets verkocht.

"De mensen weten niet van het festival of ze willen misschien niet", vraagt programmeur Baukje Krikke zich af. "Ik weet het niet. Toch hoop ik wel op zo'n duizend bezoekers."



The Kik

Tijdens Tamboerpop treden zaterdag 18 februari onder meer The Kik, Thijs Boontjes Dans- & Showorkest en The Brahms op. "The Kik is echt een grote artiest, de rest van de bands is aankomend talent. Daarvan gaan we de komende jaren veel horen", weet Krikke.



'In 2015 hadden we geluk met Kensington'

Het grote verschil met 2015, toen 1.500 mensen naar de Tamboer kwamen, is dat destijds Kensington in het Hoogeveense theater optrad. "Daar hebben we toen veel geluk mee gehad. Nadat wij Kensington boekten, brak die band helemaal door."



Concurrentie

Waarom het dit jaar niet wil lukken met de kaartverkoop? Misschien wel omdat er veel concurrentie is. Krikke: "Er is heel veel aanbod aan concerten en festivals. Dicht bij huis bijvoorbeeld het Muziekweekend in Pesse. Maar ik wil ons daar eigenlijk niet mee vergelijken. Wij zijn echt een theaterfestival met een theatersfeer. Dat is compleet anders."



Vooralsnog denkt de programmeur er nog niet over om het festival af te gelasten. "We gaan er alles aan doen om nog zo veel mogelijk kaarten te verkopen. Maar als het er minder worden dan duizend, dan blijven we met rode cijfers achter."