Bussen schampen elkaar in Assen: verschillende ramen sneuvelen

Meerdere ruiten zijn gesneuveld (foto: Youri Bakker/Twitter)

ASSEN - In Assen zijn vanmorgen twee bussen van Arriva met elkaar in botsing gekomen. Het ongeluk gebeurde op de Maria in Campislaan.





Een woordvoerder van Arriva laat weten dat de chauffeurs erg zijn geschrokken, maar wel hun weg hebben vervolgd. Het gaat om de lijnen 114 en 115. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Arriva gaat in gesprek met chauffeurs en wil ook de cameraopnames, die in de bussen worden gemaakt, bekijken.



Op het moment van de botsing zaten enkele passagiers in de bus, maar er zijn geen gewonden gevallen. Dat meldt een woordvoerder van de politie. Wel zijn door de klap meerdere ruiten gesneuveld.