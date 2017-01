File op A28 bij vliegveld Eelde na ongeluk met vijf auto's (update)

EELDE - Door een ongeluk met vijf auto's op de A28 stond er vanmorgen een file tussen de afrit naar vliegveld Eelde en de afrit Haren.

Volgens de ANWB stond het verkeer rond 08.45 uur stil over ongeveer 7 kilometer. De vertraging zou bijna veertig minuten hebben bedragen.Na het ongeluk was de linkerrijstrook tijdelijk dicht. Volgens RTV Noord zou één iemand, die bij het ongeluk was betrokken, last hebben van zijn nek. Of er meer gewonden zijn is niet duidelijk.