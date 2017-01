Zoekactie naar vermiste man uit Nieuw-Dordrecht gaat door

NIEUW-DORDRECHT - De vermiste Johannes Bernardus van Os (68) uit Nieuw-Dordrecht is nog niet gevonden.

De man, met de roepnaam Bennie, ging gisteren wandelen en keerde niet terug. De politie heeft tot vannacht half vijf gezocht naar de man. "We gaan vandaag verder met de zoektocht. Maar we willen eerst kijken wat de stand van zaken is", vertelt politiewoordvoerder Ernest Zinsmeijer.De zoekactie begon gisteravond. "We zijn gaan kijken wat we kunnen doen. Zo hebben we onder meer sociale media en Burgernet ingeschakeld. Gisteravond zijn we gaan zoeken. We hebben hulp gehad van een groot aantal vrijwilligers. Er is een groot gebied afgezocht met reddingshonden", aldus Zinsmeijer.Volgens de woordvoerder wordt vandaag onder meer gezocht met warmtebeeldcamera's. Mogelijk wordt ook weer gezocht op plekken, waar de politie eerder al heeft gezocht. Dit, omdat de vermiste man zich kan hebben verplaatst, zo meldt de politie.Aanwijzingen voor een misdrijf zijn er niet. Ook zijn er geen aanwijzingen dat Van Os verward is.