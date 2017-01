Burgemeester Out met kinderen de gevangenis in

ASSEN - Burgemeester Marco Out van de gemeente Assen zit vandaag in een gevangenis in Wales. Niet als straf, maar om daar meer te weten te komen over een familieprogramma voor gedetineerden.

Dit programma is erop gericht om kinderen in contact te laten blijven met hun ouders, als deze in de gevangenis zitten.Volgens Out profiteren zowel de gedetineerden zelf, als het thuisfront ervan. "Het werkt twee kanten op. Je kunt de kinderen dicht bij hun ouders houden. Meestal gaat het om de vader die in de gevangenis zit. Door deze aanpak kan hij als hij terugkomt, beter in het gezin functioneren", vertelt Out.Out is in Wales omdat hij voorzitter is van het Veiligheidshuis Drenthe en is daardoor mede verantwoordelijk voor de nazorg van gedetineerden. Een goede nazorg leidt minder snel tot problemen. "De nazorg begint niet als ze vrijkomen, maar eigenlijk al als ze de gevangenis ingaan. We willen er voor zorgen dat ze een fatsoenlijke start kunnen maken", aldus Out.In Wales praat Out onder meer met gedetineerden over de ervaringen die zij hebben met het familieprogramma. Ook krijgt hij een rondleiding door de gevangenis. Volgens de Asser burgemeester slaat het programma goed aan.In Leeuwarden wordt de werkwijze uit Wales ook al toegepast. "Leeuwarden is ermee begonnen. Daar willen ze deze werkwijze uitbouwen. Dit bezoek is een van de manieren om er een nieuwe start mee te maken", zegt Out.