Synagoge in Coevorden krijgt opknapbeurt

COEVORDEN - De synagoge in Coevorden wordt opnieuw ingericht. Het moet een herdenkingsplek worden, die doet terugdenken aan de Joodse gemeenschap die in Coevorden leefde.

De Stichting Synagoge Coevorden kreeg onlangs groen licht van de gemeente om het gebouw te gaan opknappen."Wij willen dat het er weer uitziet als een synagoge. Met alle ornamenten, zoals het vroeger ook was. En dan willen hier vooral lezingen gaan organiseren over wat de Joden is overkomen, maar ook muziekvoorstellingen", zegt Dirkje Mulder, die bij de herinrichting betrokken is. "We willen de cultuur weer terugbrengen, zodat mensen weten dat Coevorden een heel grote Joodse gemeenschap heeft gehad."Voor de opknapbeurt zijn nog veel vrijwilligers nodig. Henk Dijkema van de Stichting Synagoge Coevorden: "We hebben er heel veel werk aan. Daarom hebben we vrijwilligers nodig, die bijvoorbeeld helpen bij het strippen van het gebouw."Het gebouw is bijna 250 jaar oud en was de tweede synagoge in Drenthe.