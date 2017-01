Stelling: Slecht eten moet duurder worden

ASSEN - Frisdrank en alcohol, vlees, kaas en melk. Eigenlijk is het helemaal niet zo goed voor je. En ook niet voor het milieu. Mag het een onsje minder?

Dat schrijft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vandaag in een rapport.We moeten juist meer plantaardige producten gaan eten. Daardoor zullen we veel minder broeikasgassen uitstoten en kunnen we de klimaatdoelstellingen gaan halen. Anderzijds is het veel beter voor onze gezondheid. Minder eten leidt tot minder overgewicht en minder vlees leidt tot minder ziektegevallen.