College Assen niet tevreden met inzendingen kunstwerken voor stationsgebied

ASSEN - Het college van burgemeester en wethouders van Assen haalt een streep door de internationale kunstopdracht voor het nieuwe stationsgebied in de stad.

Een kunstcommissie selecteerde vier kunstenaarscollectieven om een schetsontwerp te maken voor het Stationsplein, de Stationsstraat en de autotunnel. De gemeente trok 445.000 euro uit voor dit project.



Intrekken van kunstopdracht

Vorige week besloot het college de aanbesteding van de kunstopdracht in te trekken. Het college betwijfelt of de Assenaren de kunst wel mooi vinden en vindt de uitvoering van de kunst te ingewikkeld.



Het college denkt dat ze de kunstenaars te veel ruimte hebben gegeven. Bovendien denken burgemeester en wethouders inmiddels dat de drie kunstwerken niet door een kunstenaarscollectief gemaakt hoeven te worden.



'Het is een puinhoop'

De geselecteerde kunstenaarscollectieven zijn boos op de gemeente. Een van de collectieven heeft al een bezwaarschrift ingediend. Twee andere kunstenaarscollectieven gaan nog bezwaar maken. "Het is een puinhoop," zegt Jouke Kleerebezem, woordvoerder van de adviescommissie. "Het is misschien nog wel op een nette manier op te lossen, maar dan moeten we serieus met elkaar gaan praten."



Volgens de voorzitter kwam het intrekken dan de kunstopdracht vrij onverwacht. "Als ik dan de redenen van het college zie, denk ik: er wordt gewoon met een natte vinger gezegd dat de kunstwerken te duur worden. Maar daar is helemaal geen onderzoek naar gedaan. Terwijl alle vier de kunstcollectieven met hun plan binnen het budget bleven en voldeden aan alle eisen die werden gesteld."



Vragen

De fractie OpAssen heeft vragen gesteld over het terugtrekken van de kunstopdracht. Zo zijn ze benieuwd of het college onderzoek heeft gedaan naar het draagvlak onder de inwoners en willen ze weten hoeveel kosten de gemeente tot nu toe heeft gemaakt voor de toekomstige kunstwerken.

