Klazienavener (86) overlijdt na ongeluk in Duitsland

Volgens de Duitse politie is de man in het ziekenhuis in Meppen overleden (foto: pixabay.com)

KLAZIENAVEEN - Een man van 86 uit Klazienaveen is gisteren overleden na een auto-ongeluk op de snelweg A31 in Duitsland.

Dat meldt de Duitse politie. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Lingen, vlak over de grens bij Klazienaveen.



De man zat in de auto bij een vrouw van 56. Zij werden vrijdag van achteren aangereden door een 26-jarige vrouw uit Emmen, die even was afgeleid.



Na het ongeluk zijn de 56-jarige vrouw en de 86-jarige man naar het ziekenhuis in Meppen gebracht. Daar verslechterde de toestand van de 86-jarige man, waarna hij overleed. Hoe het met de 56-jarige vrouw is, is onbekend.



De 26-jarige vrouw uit Emmen raakte niet gewond.