Lichaam vermiste man (68) uit Nieuw-Dordrecht gevonden

EMMEN - In Emmen is het lichaam van de vermiste Johannes Bernardus van Os (68) gevonden.

De politie vond het lichaam langs de Maxwellstraat. De politie kan nog niet zeggen waardoor de man is overleden. Ze doet daar onderzoek naar. Er zijn geen aanwijzingen voor een misdrijf.De man uit Nieuw-Dordrecht was sinds gisteren vermist. Hij keerde niet terug na een wandeling. Onder meer met honden en warmtebeeldcamera's is naar de man gezocht.