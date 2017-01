Personeel Broekhuis Auto krijgt betere cao na acties

ASSEN - Het personeel van Broekhuis Auto krijgt een betere regeling voor vrije dagen. Na acties van het personeel en het FNV heeft het garagebedrijf de regeling aangepast.

"Waar eerder ADV-dagen van medewerkers werden afgenomen om een tekort aan personeel op te lossen, komt er nu een aparte Broekhuis-regeling die beter is dan de cao", reageert Bart Plaatje van FNV Metaal tevreden. "Ook mag iedereen die ADV-dagen had, die dagen houden."Broekhuis auto is een groot autobedrijf met onder andere vestigingen in Assen, Meppel, Hoogeveen en Emmen. Vorige week voerde het personeel nog actie bij de vestiging in Hoogeveen. Volgens Plaatje hebben de acties gewerkt. Alle eisen van de medewerkers zijn ingewilligd.Behalve ADV-dagen, wilde het personeel ook dat het werken op zaterdag weer vrijwillig wordt gemaakt en dat verplichte overplaatsingen niet meer aan de orde zijn. Plaatje: "In de nieuwe regeling staat de afspraak dat de door monteurs zogenoemde 'strafoverplaatsingen' niet meer plaatsvinden bij Broekhuis. Ook hebben we de toezegging dat de zaterdag als vrije dag gerespecteerd zal worden. Alleen vrijwillig hoeft er nog op zaterdag gewerkt te worden."De ADV-regeling maakt plaats voor een Broekhuis-regeling. In deze regeling zijn de dagen ook nog eens pensioengevend zijn, terwijl ADV-dagen dat niet zijn.De autobranche vindt het moeilijk om vakmensen te vinden. Broekhuis gaat daarom landelijk het techniekvak weer onder de aandacht van jonge vakmensen te brengen.