Nieuw plan voor zonnepark in Veenkoloniën moet banen opleveren

NIEUW-BUINEN - Er is een nieuw plan voor een zonnepark in de Drentse Veenkoloniën. Het plan komt van het Friese bedrijf Groen Leven dat zonne-energiesystemen maakt.

Het bedrijf wil met zijn plan vooral bijdragen aan werkgelegenheid in de regio. "De omvang van zulke grote parken brengt heel veel werkgelegenheid met zich mee. We hebben nu de kans om de werkgelegenheid in de regio te vergroten", zegt Bert Hendriks van het bedrijf.Het plan is dat de zonnepanelen vooral op akkers komen, maar ook op grote daken van akkerbouwers. Die krijgen daarvoor vervolgens betaald. Het plan omvat in eerste instantie een oppervlakte van 340 hectare aan zonnepanelen. Daarna is er ruimte voor uitbreiding. Hendriks denkt daarmee 300 tot 400 MegaWatt op te wekken.Volgens Groen Leven staat de vergunningsaanvraag al klaar. "Die kan worden ingediend met één druk op de knop", aldus Hendriks. Wat hem betreft zou de bouw van het zonnepark volgend jaar kunnen beginnen.Eerder deze maand kwam ook het Friese bedrijf Powerfield met een plan voor een groot zonnepark . Veel tegenstanders van de komst van 45 windmolens in de Veenkoloniën zien een zonnepark als een goed alternatief.