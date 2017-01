'Minder vlees eten is beter voor het milieu'

ASSEN - Een vleestax. Dat is een van de maatregelen die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voorstelt om mensen te bewegen minder vlees te gaan eten. En dat is beter voor mens en milieu.

Dit staat in een rapport dat vandaag is uitgebracht. Met een extra belasting zou mogelijk minder vlees worden verkocht. Naast vlees adviseert het RIVM Nederlanders ook minder alcohol en fris te drinken."In alcohol en frisdranken zitten veel calorieën en maar weinig nuttige ingrediënten", legt RIVM-onderzoekster Nancy Hoeymans uit. "Je wordt er zeg maar dik van en hebt er eigenlijk niets aan."Voor vlees ligt dat iets anders. Hoeymans: "Dit is in principe niet heel ongezond. Maar een verschuiving naar plantaardige producten is beter."Met het rapport wil het RIVM waarschuwen. "Het gaat niet goed met ons qua gezondheid. We hebben veel chronische aandoeningen en velen zijn iets te dik. Door gezonder te eten kunnen we dit verbeteren", vertelt Hoeymans.Ook voor de klimaatdoelstellingen is dit goed. "Minder eten betekent minder produceren. Vooral op het gebied van vlees kunnen we op die manier veel minder broeikasgassen uitstoten. Een extra belasting op vlees zou daarbij kunnen helpen", denkt de onderzoekster.