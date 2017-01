Enise B. definitief twaalf jaar de cel in

LEEUWARDEN - Enise B., de vrouwelijke helft van het gangsterduo, moet definitief twaalf jaar de cel in. B. was in cassatie gegaan, maar de Hoge Raad verwerpt haar verzoek.

Zowel door de rechtbank in Assen als door het gerechtshof in Leeuwarden werd B. veroordeeld tot twaalf jaar cel voor een reeks misdaden.Enise B. en Marcos van der P. trokken begin 2014 door Drenthe, Twente en Noord-Brabant. Ze maakten zich onder meer schuldig aan afpersing, zware mishandeling en ontvoering. Marcos kreeg 16 jaar cel opgelegd en ging niet in hoger beroep.Het tweetal werd uiteindelijk na een klopjacht in Duitsland opgepakt. B. heeft bijna alle misdaden die haar worden verweten bekend, alleen de poging tot doodslag op de vrouw in Meppel spreekt zij tegen.Juist die poging tot doodslag was volgens de advocaat van Enise B. de voornaamste reden om in cassatie te gaan. Advocaat Vasco Groeneveld: "Het gerechtshof had een aantal handelingen van mijn cliënt geconstateerd. Het gaat om het slaan met een pan, het steken of prikken in een been en het slachtoffer was in een bos achtergelaten. Allemaal feiten die volgens het hof afzonderlijk niet ernstig genoeg zijn voor poging tot doodslag. Maar opgeteld kreeg het wel de kwalificatie poging tot doodslag. Die redenering klopt in mijn ogen niet."Volgens de Hoge Raad zijn de argumenten die de advocaat van Enise B. heeft ingediend onvoldoende om de zaak te herzien.Advocaat Groeneveld had naar zijn mening wel goede argumenten en vindt het jammer dat de Hoge Raad hier niet in meegaat. Wel had hij rekening gehouden met deze uitkomst. "De meeste zaken die bij de Hoge Raad komen, worden verworpen. We kunnen nu ook geen verdere stappen nemen, mijn cliënt zal de straf van twaalf jaar nu moeten uitzitten."