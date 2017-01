Jaar cel geëist voor poging tot doodslag na uitgaan

ASSEN/HOOGEVEEN - Tegen een 31-jarige man uit Hoogeveen eiste de officier van justitie een jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk voor extreem uitgaansgeweld.

De man viel na het uitgaan in september vorig jaar op de Grote Kerkstraat een 48-jarige plaatsgenoot aan. Hij stompte de man hard in het gezicht, waardoor die tegen de vlakte ging. Daarna nam hij een aanloop en gaf hij het slachtoffer een schop in het gezicht.Daarna ging een 18-jarige man uit Weiteveen het slachtoffer te lijf: hij trapte de man nog drie keer in het gezicht, voordat omstanders hem konden wegtrekken. Getuigen verklaarden bij de politie dat ze het gekraak van brekende botten konden horen.De 48-jarige Hoogevener raakte bewusteloos en moest met meerdere breuken in het gezicht naar het ziekenhuis. Poging tot doodslag, concludeerde de aanklaagster. Het had niet veel gescheeld of het slachtoffer had het niet overleefd.De 18-jarige man stond dinsdag achter gesloten deuren terecht. Hij werd ook verdacht van uitgaansgeweld in december 2015, geweld tegen de politie en heling van crossmotoren. Tegen hem eiste de officier 432 dagen jeugddetentie, waarvan een jaar voorwaardelijk en 120 uur werkstraf.In de rechtszaal werden beelden getoond van het geweld, dat plaatsvond nadat de drie mannen in Club Aces waren geweest. “De beelden zijn bijzonder schokkend. De mannen gaan tegen het slachtoffer tekeer met een fanatisme alsof ze hem hebben willen afslachten”, aldus de officier.Volgens haar heeft het incident er mede toe bijgedragen dat Club Aces een maand later werd gesloten. De club is nog steeds dicht.De 31-jarige man verklaarde dat het al langer broeide tussen hem en het slachtoffer, nadat hij een keer eerder drinken in zijn gezicht had gegooid. Die avond had het slachtoffer hem naar eigen zeggen uitgedaagd. Daarom was hij de man aangevlogen. “Maar ik weet honderd procent zeker dat ik hem niet in het gezicht heb getrapt”, aldus de Hoogevener.De rechtbank doet op 7 februari uitspraak.