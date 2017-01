PvdA: Kamp moet zich bezinnen op windmolenpark Veenkoloniën

De PvdA wil dat minister Kamp een herbezinningsperiode inlast (foto: archief RTV Drenthe)

DEN HAAG - De PvdA in de Tweede Kamer doet een dringend beroep op minister Kamp van Economische Zaken om toch een herbezinningsperiode in te lassen voor de aanleg van een windmolenpark in de Veenkoloniën.