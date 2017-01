Inwoners Marsdijk zamelen handtekeningen in tegen gaswinning onder wijk

ASSEN - Inwoners van de wijk Marsdijk in Assen zijn een handtekeningenactie begonnen tegen de gaswinning onder hun wijk door de NAM.

In Marsdijk is onrust ontstaan doordat de NAM ondanks bezwaren is begonnen met het winnen van gas in het gasveld Vries-10. Dit gasveld loopt door tot onder een deel van de wijk Marsdijk.De actiegroep Stop Gaswinning Marsdijk Nu vindt dat de NAM geen gas kan winnen onder een wijk waar dertienduizend mensen wonen. Inwoners maken zich volgens de groep zorgen over hun veiligheid. Ook vrezen zij dat de gaswinning een slechte invloed zal hebben op de huizenprijzen in Marsdijk.Voorzitter van de werkgroep Gerrit Eerland: "Kamp zwicht niet gauw voor bezwaren, maar nu laten we tenminste blijken dat de gaswinning leeft onder de inwoners van Marsdijk. Bovendien geven we met de handtekeningenactie vorm aan de gevoelens van onrust en onvrede onder de inwoners."Inwoners van de wijk kunnen vanaf zaterdag een handtekening zetten in wijkgebouw De Dissel.