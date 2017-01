OM: Vrijspraak voor in kruis grijpen meisjes

OM wil vrijspraak omdat er niet genoeg bewijs is (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN/MEPPEL - Een 21-jarige man uit Meppel, die wordt verdacht van het aanranden van twee meisjes in discotheek Lord Nelson, moet worden vrijgesproken. Dat vindt de officier van justitie.

Hij vroeg de rechtbank in Assen vandaag de Meppeler vrij te spreken wegens gebrek aan bewijs.



In de discotheek

Op 15 maart 2015 meldden twee meisjes zich ’s nachts bij de portier van de disco in Meppel. Ze vertelde dat een man ze in het kruis gegrepen heeft toen ze langs elkaar liepen. De portiers haalden de man die zij aanwezen als dader uit de discotheek: een vriend van de 21-jarige verdachte.



Extra verhoor

De vriend werd meegenomen door de politie en ontkende de aanranding. Ruim een jaar later hield de politie alsnog de 21-jarige verdachte aan. Ook hij ontkende. Een extra verhoor van een van de slachtoffers en een gesprek van de politie met een van de portiers leverde weinig duidelijkheid op over wie nou de dader was.



Ook in de rechtszaal bleef de 21-jarige man ontkennen. Op 7 februari doet de rechtbank uitspraak.