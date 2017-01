Tweede Kamer wil debat over negeren windparkmotie door Kamp

DEN HAAG - Er is brede steun in de Tweede Kamer voor een debat over het geplande windpark in de Veenkoloniën.

Donderdag legde minister Kamp van Economische Zaken een motie naast zich neer waarin de Tweede Kamer hem vroeg om de plannen voor 45 windmolens in het gebied even stil te leggen.Alle partijen, behalve de VVD, lieten vandaag in het debat in de Tweede Kamer weten dat ze vinden dat Kamp die motie niet zomaar naast zich neer had mogen leggen. Ze willen daarom in een debat opnieuw met Kamp in gesprek over zijn plannen voor windmolens in de Veenkoloniën.Dat het debat er gaat komen, is duidelijk nu veel partijen het voorstel daarvoor van de SP steunden. Het is alleen nog even de vraag wanneer dat debat er komt.