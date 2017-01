Boswachter Pauline Arends wint Vrouw in de Media Award 2016

Boswachter Pauline Arends (links) wint de Vrouw in de Media Award (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Pauline Arends, boswachter bij Staatsbosbeheer, heeft de Vrouw in de Media Award voor Drenthe 2016 gewonnen.

Arends heeft zich in 2016 volgens 22 procent van de stemmers het beste in de media geprofileerd. De stemmers roemen de bevlogen manier waarop ze in de media over de Drentse natuur spreekt. Op de tweede plaats eindigde Tweede Kamerlid Agnes Mulder, gevolgd door Annabelle Birnie, directeur van het Drents Museum.



Authentiek

Volgens de stemmers brengt Arends op zeer authentieke wijze mensen in contact met natuur. Ze schuwt ook controversiële onderwerpen niet. Arends, geboren in Coevorden, woont tegenwoordig aan de rand van het bos in Hooghalen. Ze is al twintig jaar boswachter bij Staatsbosbeheer en erg actief op het gebied van voorlichting over het beschermen van natuur, bijvoorbeeld via social media maar ook in het programma Roeg! van RTV Drenthe.



Betrokken kamerlid en krachtige katalysator

De nummer twee, Tweede Kamerlid Agnes Mulder, wordt door de stemmers gewaardeerd en gezien als een betrokken kamerlid als het gaat om de vertegenwoordiging van de Drentse samenleving. Annabelle Birnie, de nummer drie, zorgt er volgens de stemmers voor dat het Drents Museum een krachtige katalysator is voor kunstprojecten binnen en buiten het Drents Museum.



Vrouw in de Media Award

De landelijke Vrouw in de Media Award is dit jaar gewonnen door atlete en wereldkampioen op de 200 meter sprint, Dafne Schippers. De Vrouw in de Media Award is een initiatief van Mediaplatform Vaker in de Media en Sprekersbureau ZijSpreekt. Met de award willen de organisatoren vrouwelijke experts en rolmodellen aanmoedigen om zichtbaar in de media te zijn en redacties aanmoedigen om hen vaker dat podium te bieden.