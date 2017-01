‘Verleng tbs van brandstichtster met twee jaar’

ASSEN - De tbs-behandeling van de 44-jarige Lyndia V. moet met twee jaar worden verlengd. Dat adviseerde haar behandelaar van Forensisch Psychiatrisch Centrum Veldzicht in Balkbrug, waar V. wordt behandeld, aan de rechtbank.

De pyromane is veroordeeld tot tien maanden cel en tbs voor het in brand steken van een vakantiewoning in Hooghalen in 2012. Ze zit sinds 2015 in de tbs-kliniek. Na twee jaar moet de rechtbank beslissen of zo’n behandeling moet worden verlengd. V. was zelf niet bij de zitting vanwege haar psychische gezondheid; ze lijdt aan meerdere stoornissen.Lyndia V. uit Weerdinge kwam in mei 2012 in het nieuws nadat ze werd aangehouden voor een reeks boerderijbranden in 2011 en 2012. Historische, rietgedekte panden, zoals Boerderij Kamps in Rolde en de schaapskooi in Balloo, gingen in vlammen op. Na drie dagen liet het Openbaar Ministerie haar gaan, omdat het bewijs te mager was.In augustus 2012 werd ze weer opgepakt, toen voor een brand in Hooghalen. Ondanks dat zij ontkende die te hebben gesticht, veroordeelde het hof in Leeuwarden haar begin 2014 tot tien maanden cel en tbs. V. ging in cassatie, maar de Hoge Raad bepaalde begin 2015 dat haar straf bleef staan.Het was de derde keer dat ze tbs met dwangverpleging kreeg. In 1996 kreeg ze het na een reeks autobranden in Lelystad en in 2006 na meerdere branden in de gemeente Borger-Odoorn.Volgens haar behandelaar in Veldzicht is V. nog lang niet uitbehandeld. Daarom adviseerde hij de rechtbank de tbs met twee jaar te verlengen. Omdat de vrouw niet naar de rechtbank kan komen, gaat de rechtbank binnenkort bij haar op bezoek in Veldzicht, zodat zij ook zelf met de rechters kan praten.Daarna beslist de rechtbank of ze in Veldzicht moet blijven. Wanneer die uitspraak is, is nog niet bekend.