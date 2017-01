Vrije uitloopeieren dreigen scharreleieren te worden door ophokplicht

Pluimveehouders vrezen twaalf weken grens ophokplicht (foto: Pixabay.com)

SPIER - De ophokplicht die is ingesteld voor pluimvee vanwege de vogelgriep, duurt volgende week woensdag al twaalf weken. En dat brengt problemen met zich mee voor boeren met vrije uitloopkippen.

"Wij hebben te maken met een handelsverordening en die schrijft voor dat als kippen langer dan twaalf weken opgehokt zijn, de eieren niet meer als vrije uitloop mogen worden verkocht. Onze eieren gaan dan als scharreleieren de deur uit en dat geeft een enorme marktverstoring. Niemand die weet wat het met de prijzen gaat doen", aldus pluimveehouder Frank de Ronde uit Spier.



Oplossing

Om te voorkomen dat eieren een stuk minder waard worden, is staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam vandaag naar Brussel gereisd, maar hij heeft nog geen oplossing gevonden. "Ik heb de indruk dat de staatssecretaris enorm zijn best doet om dit voor elkaar te krijgen. We hebben één gelukje: deze verordening geldt voor heel Europa, dus eigenlijk alle landen die met de vogelgriep te maken hebben, krijgen ook te maken met deze termijn", vertelt De Ronde.



Ophokplicht niet afschaffen

De Ronde vindt het niet verstandig om de ophokplicht af te schaffen. "De vogelgriep zit gewoon in de natuur, dus om de kip daaraan bloot te stellen is niet heel erg verstandig. Het is gewoon een beetje een vreemde situatie dat er vast wordt gehouden aan die twaalf weken. Die termijn moet op z'n minst worden verlengd."



"Het scheve van de hele situatie is dat onze stallen zijn goedgekeurd voor vrije uitloop en zijn ingericht met een buitenren. De kippen genieten gewoon van de buitenlucht. In die zin zijn het vrije uitloopkippen die dan door de ophokplicht alleen in de buitenren kunnen, maar dat geldt ook voor de biologische kippen en die eieren mogen wel het hele jaar worden verkocht", zegt De Ronde.



Einde in zicht

De pluimveehouder weet niet hoelang de ophokplicht nog van kracht is. "Het is heel lastig in te schatten, het hangt er ook af van of dat virus uit het land verdwijnt, maar ik denk dat het nog een aantal weken zal duren voordat de ophokplicht voorbij is."