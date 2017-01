Spoorbrug in Groningen legt scheepvaart naar Drenthe plat

Deze spoorbrug veroorzaakt de problemen (foto: Serge Vinkenvleugel / RTV Drenthe) Gedeputeerde Henk Brink bij de brug (foto: Serge Vinkenvleugel / RTV Drenthe) Servaas Smulders bij de brug (foto: Serge Vinkenvleugel / RTV Drenthe)

GRONINGEN - Van Drenthe naar Groningen varen is in de toekomst vrijwel onmogelijk. Dat zegt het Watersportverbond.

In de toekomst rijden er meer treinen tussen Groningen en Leeuwarden, en daardoor kan de spoorbrug over het Noord-Willemskanaal niet lang genoeg meer open voor de scheepvaart, vinden zowel recreanten als binnenvaartschippers.



Nu kan de brug tussen alle treinen door twee keer acht minuten per uur open. Maar er komen vanaf eind 2020 meer sneltreinen bij tussen Groningen en Leeuwarden, waardoor de spoorbrug dan nog twee keer twee minuten per uur open kan voor de scheepvaart.



Te weinig tijd

"Op dit stuk kanaal kun je nu eenmaal niet in twee minuten onder de brug door", legt Servaas Smulders van het Watersportverbond uit. De spoorbrug ligt namelijk ingeklemd tussen twee andere bruggen. Schepen moeten daarom dus in een keer onder drie bruggen door.



"Een klein schip doet er twee minuten en drieëntwintig seconden over om onder de drie bruggen door te varen. En dat is dus drieëntwintig seconden te lang. En een binnenvaart schip heeft gewoon vijf minuten nodig", stelt Servaas.



Jammer voor Drenthe

De provincie Drenthe heeft veel geïnvesteerd in de recreatievaart. Zo kunnen recreanten tegenwoordig via het Noord-Willemskanaal een 'rondje Drenthe-Groningen' doen. Jaarlijks varen er ongeveer 1500 recreatieschepen van Groningen naar Drenthe door deze brug. De andere kant op, van Drenthe naar Groningen, varen er 1300 schepen door de brug.



Maar het lijkt erop dat deze spoorbrug nu een bottleneck wordt, en dat kan niet, vindt gedeputeerde Henk Brink. "Volgens mij moet je het zo niet doen. Ik snap wel dat men hier grote plannen heeft en dat is ook wel terecht als er voor 170 miljoen aan het spoor wordt verbouwd. Maar volgens mij moet er nog eens opnieuw gepuzzeld worden, zodat er meer ruimte is om al die schepen onder de brug door te laten".



Opnieuw puzzelen

De gedeputeerde die in Groningen verantwoordelijk is voor de infrastructuur, Fleur Gräper, had volgens Brink nog niet gehoord van het probleem. "Ze gaat ernaar kijken en wij gaan ook bezwaar indienen tegen de plannen die er nu liggen", stelt Brink. "Maar ik ga ervan uit dat er weer gepuzzeld wordt, en ik ga er ook vanuit dat er meer ruimte komt voor de scheepvaart".



Gräper heeft inmiddels toegezegd naar de bruggenopening te gaan kijken, onder andere samen met spoorbeheerder ProRail. Maar ProRail was al tot de conclusie gekomen dat dit de enige oplossing is als er in 2020 zoveel treinen over de brug moeten.