Een gewonde bij ongeluk in Assen

Een van de auto's die betrokken was bij de botsing (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Bij een botsing in Assen is vanmiddag iemand gewond geraakt.

Op de kruising van de Selma Lagerlöflaan en de Maria in Campislaan botsten twee auto's op elkaar. Een van de inzittenden van de auto's raakte gewond. Hoe het met de andere betrokkenen gaat, is niet bekend.



Volgens ooggetuigen is het ongeluk ontstaan doordat er iets misging bij het verlenen van voorrang.