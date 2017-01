Hoogeveen verlengt regeling voor chronisch zieken en beperkten

Mensen met een beperking of chronische ziekte kunnen geld krijgen van de gemeente Hoogeveen (foto: ANP Xtra / Roos Koole)

HOOGEVEEN - Ook komend jaar kunnen mensen met een chronische ziekte of een beperking in Hoogeveen een deel van de kosten vergoed krijgen die zij moeten maken vanwege hun ziekte.

Vanuit het WMO-budget wordt er ruim één miljoen beschikbaar gesteld door de gemeente. Mensen die chronisch ziek zijn of een beperking hebben, komen in aanmerking voor de regeling en kunnen maximaal 450 euro van de gemeente krijgen.



300.000 euro

De regeling was afgelopen jaar voor het eerst van kracht. De gemeente verwachtte dat er 2000 mensen aanspraak zouden maken op de regeling, maar uiteindelijk zijn er aan 770 mensen bijdragen toegekend. In totaal kostte dat iets meer dan 300.000 euro.



Communicatie

Dat de regeling in 2016 achterbleef bij de verwachtingen heeft meerdere oorzaken. "De criteria waren niet helder waaraan men moest voldoen en de communicatie ging niet altijd even handig", verklaart wethouder Erik Giethoorn. Zo vonden veel aanvragers de formulieren onduidelijk, waardoor er vaak een onnodig beroep op de regeling is gedaan. "Ook de grootte van de groep is bij ons niet bekend. Dat is lastig in beeld te krijgen."



Inkomensgrens

Daarom gaat de gemeente de regeling anders inrichten. "De groep die er al gebruik van maakte, hoeft het niet opnieuw aan te vragen", aldus Giethoorn. De inkomensgrens wordt 130 procent van de bijstandsnorm, in plaats van 110 procent. "Per tien procent verwachten wij dat er 500 mensen bijkomen." Daarnaast wordt de communicatie verbeterd, de aanvraagformulieren aangepast en zit er geen termijn meer op voor wanneer men het moet aanvragen. "Nu kan de regeling het hele jaar door aangevraagd worden."



Hoogeveen verwacht dat er dit jaar 2000 mensen van de regeling gebruik van maken. Net als in 2016, is er dit jaar ook 1,1 miljoen euro beschikbaar.

Door: Janet Oortwijn