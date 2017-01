Zo hou je de kans op een schoorsteenbrand klein

Ronald Popping aan het werk op het dak (foto: Robbert Oosting / RTV Drenthe)

ASSEN - De brandweer moest gisteravond uitrukken voor een schoorsteenbrand in Hoogeveen. Onlangs vatten er ook schoorstenen vlam in Eelde, Valthermond en Nietap.

Maar hoe kunnen mensen met een houtkachel een schoorsteenbrand nu het beste voorkomen? Schoorsteenveger en brandweerman Ronald Popping uit Assen heeft daar wel een mening over.



Schone schoorsteen

Een van de belangrijkste zaken om te voorkomen dat je schoorsteen vlam vat, is een schone pijp. "Op gegeven moment kan de schoorsteen zo vervuild raken met creosoot, dat is een brandbare laag die ontstaat door het stoken, waardoor de schoorsteen uiteindelijk kan gaan ontbranden", vertelt Popping. Het is van belang om goed te vegen, zegt hij. Bij voorkeur vanaf boven, want dan wordt de pijp mooier schoon en kun je volgens Popping beter controleren of er geen vuil meer in zit.



Mensen die op dagelijkse basis stoken moeten ongeveer twee keer per jaar de schoorsteen vegen of laten vegen. Maar met vegen alleen ben je er niet.



Hout en verbranding

"Nou, waar je in essentie op moet letten, is dat je goed droog schoon gekloofd hout hebt", zegt Popping. "Verder is het belangrijk dat je voldoende toevoer hebt van verbrandingslucht en dat je de kachel niet afknijpt", vertelt de Assense schoorsteenveger en brandweerman. Volgens hem kun je een slechte verbranding herkennen aan de zwarte ruitjes.



Als Popping ergens komt let hij niet alleen op een goede verbranding en een schoon rookkanaal. Zijn functie als brandweerman maakt dat hij kijkt naar de kachel, de pijp en de veiligheid van de hele constructie daar omheen.



Installatie

"Wat je vaak ziet is dat brandkanalen qua constructie brandgevaarlijk zijn, of gewoon niet goed en deskundig zijn aangelegd", aldus Popping. Constructies waarbij houten draagbalken van een woning bijvoorbeeld te dicht bij de pijp zijn gemonteerd en te heet kunnen worden. Op den duur kunnen zulke balken vlam vatten. Popping zegt dat je hele installatie, van kachel tot het bovenste puntje van de pijp, moet kloppen.



Beste tijd om te vegen

Het hele jaar door zijn schoorsteenvegers actief met het vegen van pijpen, maar vooral in het najaar is het erg druk. Volgens Popping kunnen mensen daarom het beste na het stookseizoen bellen, zodat ze vlot geholpen worden. Wanneer de schoorsteen geveegd wordt maakt volgens hem niet zoveel uit, als het maar gebeurt.



"De essentie van goed en veilig stoken is dat je goed stookgedrag hebt; dat je goed schoon en droog hout hebt; dat je de kachel niet gebruikt als allesbrander en dat de kachel goed afgestemd is op het rookkanaal."



"Ik wil natuurlijk niet dat ik dat ik voor een tweede keer terug moet komen met een andere rode brandweerauto auto", vertelt Popping, wijzend op zijn schoorsteenveegwagen.



En bij twijfel? Laat het altijd controleren.