Vivianne Miedema scoort drie keer tegen Rusland

VOETBAL - De Nederlandse voetbalsters hebben tijdens een trainingskamp in Spanje een oefenwedstrijd tegen Rusland met 4-0 gewonnen. Miedema was op dreef: de spits uit Hoogeveen maakte drie doelpunten.

Oranje domineerde de hele wedstrijd tegen het zwakke Rusland, dat komende zomer ook op het EK in Nederland actief is.Vlak voor rust had Miedema met een kopbal in de verre hoek de score geopend. Na een uur spelen zorgde Miedema ook voor 2-0: de aanname met rechts was perfect, de sleepbeweging om de keeper heen vloeiend en het afronden met links beheerst.Na de 3-0 van Lineth Beerensteyn in de 84e minuut, bepaalde Miedema de eindstand op 4-0 in de Pinatar Arena in San Pedro del Pinatar. Op aangeven van Desiree van Lunteren draaide ze bij haar tegenstander weg en schoof de bal achter de Russische keeper.Met de twee doelpunten tegen Roemenië erbij opgeteld, komt de spits op een totaal van vijf doelpunten in één week. "Ja, het was een goede trip. Ik voel me goed en sta met vertrouwen op het veld. Ik wil de bal graag hebben en schiet veel op doel", aldus Miedema tegen Voetbal International De 20-jarige Miedema staat tweede op de topscorerslijst aller tijden van Oranje. Ze heeft 34 keer gescoord in 42 interlands. De vorig jaar gestopte Manon Melis kwam tot 59 doelpunten voor de Oranje Leeuwinnen.