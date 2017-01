Vreemde stukjes in de soep van Poiesz

Het gaat alleen om de koelverse bruine bonensoep en erwtensoep van de Poiesz (foto: Pixabay)

ASSEN - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt voor de koelverse bruine bonensoep en erwtensoep van supermarktketen Poiesz. "Door een productiefout zitten er mogelijk productvreemde delen in de soep", aldus de NVWA.

Van welk materiaal die 'productvreemde delen' gemaakt zijn, is niet bekend. Consumenten worden dringend geadviseerd om de soep niet te eten. Poiesz heeft de soepen uit de handel gehaald. Als klanten het product terugbrengen naar de winkel, krijgen ze het aankoopbedrag terug.



In Drenthe zit er een Poiesz in Assen, Bovensmilde, Norg, Roden en Beilen.