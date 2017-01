Politie vindt meer dan veertig televisies bij huiszoeking

De politie heeft 47 tv's gevonden bij een huiszoeking (foto: archief ANP / Rick Nederstigt)

LEUTINGEWOLDE - De politie heeft bij een huiszoeking in Groningen 47 televisies gevonden. Het huis dat werd doorzocht is van een van een 43-jarige man. Hij wordt samen met twee anderen verdacht van een inbraak in een loods in Leutingewolde afgelopen weekend.





Volgens de politie hadden ze de deur vernield en onder meer wasmachines en koelkasten gestolen. De daders gingen er met de buit in een bestelbus vandoor. Een getuige waarschuwde de politie.



Agenten konden de verdachten uiteindelijk op de Oude Postweg in Midwolde aanhouden. Het gaat om twee mannen van 18 en 43 jaar uit Groningen en een 22-jarige man uit Doetinchem. De gevonden televisietoestellen zijn voor onderzoek in beslag genomen.



De drie mannen werden op heterdaad betrapt toen ze inbraken bij de loods van een witgoedhandel aan de Turfweg.Volgens de politie hadden ze de deur vernield en onder meer wasmachines en koelkasten gestolen. De daders gingen er met de buit in een bestelbus vandoor. Een getuige waarschuwde de politie.Agenten konden de verdachten uiteindelijk op de Oude Postweg in Midwolde aanhouden. Het gaat om twee mannen van 18 en 43 jaar uit Groningen en een 22-jarige man uit Doetinchem. De gevonden televisietoestellen zijn voor onderzoek in beslag genomen.