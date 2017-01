Mike van Rooden wil met handbalmannen DOS naar top eerste divisie

Mike van Rooden (foto: EenO)

HANDBAL - Mike van Rooden is de nieuwe trainer van de heren van DOS uit Emmer-Compascuum.

Eind november stapte hij, wegens gebrek aan chemie, op bij de dames van E&O uit Emmen dat in de eredivisie speelt.



Opnieuw begonnen

DOS had jarenlang geen herenteam meer, maar begon vorig jaar opnieuw. De ploeg komt nu uit in de hoofdklasse en bestaat vooral uit oud-spelers van Hurry Up, E&O en DOS.



Van Rooden volgt Mart Aarderink op als trainer. De oud-speler van Hurry Up zal zelf voor het team gaan spelen.



De ambitie is om zo snel mogelijk mee te draaien in de top van de eerste divisie.



Vrijwillige degradatie dames

Eind vorig seizoen besloot DOS om het damesteam vrijwillig te laten degraderen van de eredivisie naar de hoofdklasse omdat er te weinig binding was tussen de eerste selectie en de rest van de club.

Door: Karin Mulder Correctie melden