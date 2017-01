Inwoners omgeving Emmen willen ook 'periode van bezinning' over windmolens

Ook Emmen moet langer nadenken over windmolens, vinden inwoners (foto: Pixabay)

EMMEN - Verschillende mensen, waaronder leden van de dorps- en wijkbelangenverenigingen in Barger-Compascuum, Noordbarge, Erm, Sleen en Delftlanden, vragen de gemeente Emmen om nog iets langer na te denken over het bouwen van windmolens in de gemeente.

In een brief vragen de burgers om een 'periode van bezinning'; iets waar eerder de Tweede Kamer nog voor pleitte toen ze besloot dat minister Kamp langer moet nadenken over het windpark in de Veenkoloniën.



'Bezinning'

De groep uit de omgeving van Emmen wil dat ook in Zuidoost-Drenthe wordt gekeken naar alternatieven voor windmolens. "Ook in de gemeente Emmen bestaat er grote weerstand tegen de plaatsing en bouw van windparken", schrijft de groep in de brief aan het college en de gemeenteraad.



Grensoverschrijdend

De groep roept de gemeente daarnaast op de zoektocht naar duurzame energie op regionaal en grensoverschrijdend niveau op te pakken. Als de gemeente samenwerkt met andere gemeenten, kunnen zij mogelijk gezamenlijk provinciale energiedoelstellingen halen, aldus de brief.



"Wij roepen het gemeentebestuur op, om ook bij een negatief besluit van minister Kamp, door te gaan met het zoeken naar andere vormen van duurzame energieopwekking tegen inruil van windenergie", schrijven de initiatiefnemers verder.



De brief is een initiatief van: Plaatselijk Belang Barger-Compascuum, Wijkvereniging Delftlanden, Dorpsbelangen Erm en Achterste Erm, Plaatselijk Belang Noordbarge, Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn, Zuidbarge, actiegroep Westenwind-Tegenwind-Westenesch, bewoners van drieëntwintig adressen in Diphoorn en zes leden van het bewonersplatform Gebiedsproces N34.