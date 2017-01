Evenemententerrein in Smilde krijgt metamorfose

Plattegrond van het evenemententerrein met de beoogde plannen (foto: Janet Oortwijn / RTV Drenthe) De plannen voor het evenemententerrein in Smilde (foto: Janet Oortwijn / RTV Drenthe)

SMILDE - Pannavoetballen, basketballen, bootcampen en fietscrossen. Dat moet dit jaar allemaal mogelijk worden op het evenemententerrein langs de Molenwijk in Smilde.

Toos Martens uit het dorp kreeg het idee voor een fietscrossbaan anderhalf jaar geleden. Een wilde gedachte wordt nu werkelijkheid.



Speelgelegenheid voor kinderen

"Twee van mijn kinderen doen aan fietscrossen. En we merkten steeds vaker dat hun vriendjes en andere kinderen aan het crossen zijn op de fiets. Stoepje op en af, en dat levert soms gevaarlijke situaties op", vertelt Martens. "Dus toen dacht ik: waarom niet een speelgelegenheid voor de kinderen met hun fietsjes?"



De fietscrossbaan wordt zo'n 35 bij 40 meter en het parcours van de baan wordt naar verwachting 200 meter. De gemeente Midden-Drenthe stelde afgelopen najaar 17.500 euro beschikbaar in de begroting voor 2017 voor de realisatie van de fietscrossbaan. Vanuit het project Vitaal Platteland van de provincie Drenthe komt daar nog eens 7000 euro bij.



Hekwerk, startheuvel en openingstijden

Het geld is nodig voor de aanleg van de baan, maar ook voor de veiligheidsmaatregelen die genomen moeten worden. "Zo komt er een hekwerk omheen, zodat er geen gemotoriseerde voertuigen op de baan kunnen", legt Martens uit. "Ook komt er een startheuvel zodat men niet kris kras over de baan heen kan."



Om geluidsoverlast te beperken is de baan van zeven uur 's ochtends tot tien uur 's avonds toegankelijk. "Het dorp vindt het een goed plan, en wat is er nou leuker dan spelende kinderen?", aldus Martens.



Andere mogelijkheden op evenemententerrein

Daarnaast kwam de wens uit Smilde naar voren om naast een crossbaan ook de rest van het evenemententerrein een make-over te geven. Zo wordt de skatebaan niet meer gebruikt en wenst het dorp de mogelijkheid tot basketballen en pannavoetballen op het terrein. Ook zien de inwoners graag dat er bootcamptoestellen worden geplaatst.



"Voor heel veel inwoners is dit terrein een stukje geschiedenis", zegt Douwe van der Laan van de gemeente. Zo wordt er al jaren gevoetbald op het terrein en zelfs handbaltraining gegeven.



Werkzaamheden

De werkzaamheden voor de aanleg van de fietscrossbaan gaan binnenkort van start. Daarvoor moeten een aantal bomen wijken, de skatebaan-elementen moeten weg en de grond moet bewerkt worden. Voor de overige veranderingen op het terrein, moet nog budget voor gevonden worden. "Maar we verwachten daar geen problemen en hopen ook dat dat dit jaar gerealiseerd kan worden", zegt Elma Busz van de gemeente.

Door: Janet Oortwijn