50Plus toch vertegenwoordigd bij Noordelijk Lijsttrekkersdebat

GRONINGEN - Lijsttrekker Henk Krol van 50Plus komt toch naar het Noordelijk Lijsttrekkersdebat.

Dat meldt Dagblad van het Noorden Het debat, dat georganiseerd wordt door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), wilde de Krol niet uitnodigen, maar de omroepen die het debat uitzenden, wilden dat wel. Vorige week werd al bekend dat de omroepen de inhoud van het debat zelf mogen bepalen. Het debat werd in eerste instantie door SNN bepaald. RTV Drenthe, RTV Noord en Omrop Fryslan vinden het belangrijk om de partij van Henk Krol uit te nodigen. "De partij doet het goed in de peilingen en dat nemen we zeker mee", zegt Frederick Stokker van RTV Noord tegen de krant.Het debat wordt op 8 februari uitgezonden door de drie regionale omroepen. In het debat worden actuele onderwerpen over het Noorden besproken.