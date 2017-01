Kamerlid Agnes Mulder: Zonneparken Veenkoloniën verdienen een kans

BUINEN - Het zijn alternatieven waar de Tweede Kamer serieus naar moet kijken. Zo ziet het Drentse CDA-Kamerlid Agnes Mulder de initiatieven voor grote zonneparken in de Veenkoloniën. Dat zei ze bij een bijeenkomst in Buinen.

Tijdens die bijeenkomst presenteerde het Friese bedrijf Powerfield een plan voor een kleine 500 hectare aan zonnepanelen. Ook het bedrijf Groen Leven heeft plannen , daar gaat het om ruim 350 hectare. Tientallen raadsleden, bestuurders en Statenleden kwamen naar Buinen om kennis te nemen van de plannen.Agnes Mulder riep de initiatiefnemers op om de Tweede Kamer zo snel mogelijk hun doorgerekende plannen te sturen. Ze gaat ervan uit dat de Kamer volgende week een spoeddebat houdt met minister Henk Kamp. De VVD-minister weigert een motie uit te voeren waarin de Kamer oproept tot een periode van bezinning. Die 'time-out' is bedoeld om alternatieven te onderzoeken, zodat windmolens niet nodig zijn om energiedoelstellingen te halen.Mulder zegt zeker kansen te zien, maar wat haar betreft betekent dat niet dat het omstreden plan voor 145 windmolens in het gebied helemaal van tafel gaat. "We hebben als CDA altijd gekozen voor de mix. Maar als je met zonnepanelen tot minder windmolens kunt komen dan moet je dat doen."Het CDA-Kamerlid wil ook van minister Kamp weten hoe het zit met de mogelijke schadeclaims van windboeren. "Ik wil wel horen hoe groot die kans is en over welke bedragen we dan praten."