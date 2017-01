Twee spelers Quick'20 op proef bij FC Emmen

VOETBAL - Rens van Benthem en Ryan Snelders van derdevisionist Quick'20 uit Oldenzaal komen volgende week op proef bij FC Emmen.

"Beide spelers mogen zich bewijzen en proberen een contract af te dwingen voor volgend seizoen", aldus algemeen directeur Wim Beekman.



De 23-jarige van Benthem staat derde op de topschutterslijst in de zondag 3e divisie, met 16 treffers in 19 duels. Vorig seizoen maakte de centrumspits er 17 in de hoofdklasse C.



Ook Snelders 23 jaar. Hij is een centrale verdediger die ook regelmatig zijn goaltje meepikt. Vorig seizoen scoorde hij 7 keer in competitieverband.

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden