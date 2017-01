Oud SC Drente-speler Bennie Borghuis overleden

oud-speler en trainer Bennie Borghuis is overleden

VOETBAL - Bennie Borghuis, oud-speler van SC Drente, is overleden. Hij overleed maandag op 69-jarige leeftijd.

Borghuis maakte niet alleen deel uit van de selectie van SC Drente, dat van 1966 tot 1971 in het betaalde voetbal speelde, hij beleefde ook één van de hoogtepunten in de clubgeschiedenis van CEC uit Emmer-Compascuum. Met die club werd hij in het seizoen 1972/1973 noordelijk kampioen.



Na zijn actieve loopbaan was Borghuis ook nog enkele seizoenen trainer bij twee clubs in Emmen. In het seizoen 1978/1979 bij WKE en van 1986 tot de zomer van 1989 van Drenthina.



Borghuis was al enige tijd ziek.