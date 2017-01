De supermarkt in Gasselte gaat definitief dicht

GASSELTE - Buurtsuper Attent in Gasselte gaat definitief dicht. De winkel sluit 4 februari de deuren.

Dat meldt eigenaar Aart Jan Woering op Facebook.Eind vorig jaar werd bekend dat supermarktketen Spar de winkel wilde sluiten, omdat de omzet van de supermarkt onder het minimum ligt dat Spar stelt aan winkels in de Attent-formule.Woering heeft nog geprobeerd de winkel open te houden maar dat is niet gelukt. De winkel had volgens hem gered kunnen worden als elk huishouden in Gasselte wekelijks 15 euro in de supermarkt uit zou geven.Woering nam de winkel drie jaar geleden over van werkvoorzieningschap Alescon.