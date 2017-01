Nationale Voorleesdagen begonnen: 'Er is meer belangstelling om voor te lezen'

FC Emmen-speler Niels Fleuren leest voor op obs de Bente in Emmer-Compascuum (foto: RTV Drenthe / Frits Emmelkamp)

ASSEN - Kinderen zijn vaker lid van de bibliotheek. In 2015 nam het aantal jeugdleden toe tot 2,3 miljoen. Het aantal volwassen leden daalde.

Dat blijkt uit de bibliotheekmonitor die minister Jet Bussemaker van Cultuur naar de Tweede Kamer stuurde. Kinderen leenden 38 miljoen boeken. In totaal leenden de 156 bibliotheken in Nederland 73 miljoen fysieke boeken en 4 miljoen e-books uit.



Het verschijnen van de bibliotheekmonitor valt samen met het Nationale Voorleesontbijt. Bekende en onbekende Nederlanders lezen vanochtend voor op kleuterscholen en basisscholen. "We merken dat er steeds meer belangstelling is om voor te lezen", zegt Marleen Herbers van Biblionet Drenthe. "Daar werken we ook hard aan met de bibliotheken van Drenthe."



Volgens minister Bussemaker heeft de bieb zichzelf heruitgevonden. Herbers beaamt dat. "De ontmoetingsfunctie en de maatschappelijke functie van de bibliotheek wordt steeds belangrijker. We zijn druk in ontwikkeling."