Files door ongeluk op A28 bij Groningen

Archieffoto van file op de A28 (foto: RTV Drenthe / Berton van Balveren)

EELDE - Door een ongeluk op de A28 richting Groningen zijn files in beide richtingen ontstaan.

Het ongeluk gebeurde tussen knooppunt Julianaplein en Haren. Daar staat een file van vier kilometer door bergingswerkzaamheden. Tussen vliegveld Eelde en Haren stond een kijkersfile. Die is inmiddels opgelost.



De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er iemand gewond geraakt is.