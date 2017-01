Muzieklijst+informatie Harry's Blues 22 januari 2017

De bakermat van de bluesrock band Easterfield ligt in Barger-Oosterveld. En nog wat precieser, in café Melody aldaar. Olaf de Groote, de neven Bram en Ruud Goeree, Kris Tiemes en Michael Tanger komen daar regelmatig bij elkaar. De groep bestaat sinds 2013 en 22 januari verschijnt hun eerste album. Opgenomen in de kelder van Melody en getiteld The Honky Tonk Sessions. Tien nummersvan eigen hand en geproduceerd in Drenthe. Een product van eigen bodem ook al zijn een aantal nummers gemastererd in Nashville.Een energiek debuut van deze mannen uit Zuidoost Drenthe. Olaf, Bram en Tieme zijn te gast in de uitzending.