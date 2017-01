Gert Jan Hoekstra toch weg bij vv Ruinerwold

VOETBAL - vv Ruinerwold moet alsnog op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer voor het volgend seizoen. Gert Jan Hoekstra, die in december nog een contractverlenging overeenkwam met de zondagtweedeklasser, maakte gisteravond bekend dat hij na dit seizoen toch vertrekt.

"De reden is een veranderde werksituatie, waardoor de werkzaamheden en verantwoordelijkheden die horen bij een hoofdtrainerschap niet meer voor de volle honderd procent uit te voeren zijn. Hoekstra bracht gisteravond de spelersgroep op de hoogte van zijn besluit", aldus de medeling van het bestuur op de clubwebsite.Hoekstra maakt het huidige seizoen wel af bij de huidige nummer 5 in de zondag 2e klasse K en zal op termijn bekijken wat de mogelijkheden zijn om actief te blijven binnen de voetballerij.Hoekstra is bezig aan zijn tweede jaar bij Ruinerwold. Daarvoor was hij drie jaar hoofdtrainer van vv Wacker in De Wijk.